Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 27 Sep 2026 11:51 PM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
सेवा सेतु अभियान
ऐलनाबाद : नगर पालिका ऐलनाबाद में सेवा संकल्प के तहत शिविर का आयोजन सुबह 9 बजे।
रानियां : नगर पालिका रानियां में सेवा संकल्प के तहत कैंप का आयोजन सुबह 9 बजे।
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लघु सचिवालय : लघु सचिवालय के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
सेवा सेतु अभियान
ऐलनाबाद : नगर पालिका ऐलनाबाद में सेवा संकल्प के तहत शिविर का आयोजन सुबह 9 बजे।
रानियां : नगर पालिका रानियां में सेवा संकल्प के तहत कैंप का आयोजन सुबह 9 बजे।