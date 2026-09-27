Sirsa News: सिटी में आज

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लघु सचिवालय : लघु सचिवालय के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।

सेवा सेतु अभियान

ऐलनाबाद : नगर पालिका ऐलनाबाद में सेवा संकल्प के तहत शिविर का आयोजन सुबह 9 बजे।

रानियां : नगर पालिका रानियां में सेवा संकल्प के तहत कैंप का आयोजन सुबह 9 बजे।

समाधान शिविर