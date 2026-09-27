Sirsa News: एक करोड़ की हेरोइन तस्करी में फरार मुख्य आपूर्तिकर्ता गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 27 Sep 2026 11:55 PM IST
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- 503 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में तीन आरोपी पहले से गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। अपराध अन्वेषण शाखा कालांवाली ने एक करोड़ रुपये कीमत की 503 ग्राम हेरोइन तस्करी के मामले में सुखवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। वह इस मामले में छह माह से फरार चल रहा मुख्य आपूर्तिकर्ता था।
पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से हेरोइन आपूर्ति नेटवर्क की अन्य कड़ियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पुलिस प्रवक्ता उप निरीक्षक आनंद कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 10 मार्च को सीआईए कालांवाली की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। टीम ने डबवाली-कालांवाली रोड पर भारतमाला पुल के नीचे कार्रवाई की। वहां एक कार में सवार तीन आरोपियों को 503 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था।
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इन आरोपियों की पहचान जगमीत सिंह, मलकीत सिंह और भगवान सिंह के रूप में हुई थी। थाना शहर डबवाली में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
नेटवर्क की जांच
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बरामद हेरोइन की आपूर्ति से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटानी शुरू की। सीआईए टीम ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी गई। जांच और लगातार की गई कार्रवाई के बाद मुख्य आरोपी सुखवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब सुखवीर सिंह से पूछताछ कर हेरोइन की आपूर्ति से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाएगी।
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सिरसा। अपराध अन्वेषण शाखा कालांवाली ने एक करोड़ रुपये कीमत की 503 ग्राम हेरोइन तस्करी के मामले में सुखवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। वह इस मामले में छह माह से फरार चल रहा मुख्य आपूर्तिकर्ता था।
पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से हेरोइन आपूर्ति नेटवर्क की अन्य कड़ियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पुलिस प्रवक्ता उप निरीक्षक आनंद कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि 10 मार्च को सीआईए कालांवाली की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। टीम ने डबवाली-कालांवाली रोड पर भारतमाला पुल के नीचे कार्रवाई की। वहां एक कार में सवार तीन आरोपियों को 503 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था।
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इन आरोपियों की पहचान जगमीत सिंह, मलकीत सिंह और भगवान सिंह के रूप में हुई थी। थाना शहर डबवाली में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
नेटवर्क की जांच
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बरामद हेरोइन की आपूर्ति से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटानी शुरू की। सीआईए टीम ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी गई। जांच और लगातार की गई कार्रवाई के बाद मुख्य आरोपी सुखवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब सुखवीर सिंह से पूछताछ कर हेरोइन की आपूर्ति से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाएगी।