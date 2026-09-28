Sirsa News: तीन स्वर्ण जीतकर जॉइसप्रीत बने बेस्ट एथलीट

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कालांवाली। बिशना मल जैन सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र जॉइसप्रीत ने शानदार प्रदर्शन किया। उसने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई 37वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में तीन स्वर्ण पदक जीते।13 वर्षीय जॉइसप्रीत कक्षा आठवीं का छात्र है। उसने अंडर-14 आयु वर्ग में ये पदक हासिल किए। जॉइसप्रीत ने 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और लंबी कूद में स्वर्ण जीते।उसके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उसे प्रतियोगिता का बेस्ट एथलीट चुना गया। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसमें पांच राज्यों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया।