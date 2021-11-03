Sirsa News: 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीडबवाली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) सिरसा की टीम ने डबवाली के गोल बाजार चौकी में तैनात एएसआई जगजीत सिंह को कथित तौर पर 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई।एसीबी इंचार्ज सिरसा सत्यवान के अनुसार, उनको एएसआई जगजीत सिंह द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने कार्रवाई की योजना बनाई। इसके तहत एसीबी सिरसा प्रभारी सत्यवान के नेतृत्व में टीम गठित की गई और शिकायत के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।पुलिस के अनुसार, टीम ने एएसआई को 20 हजार रुपये की कथित रिश्वत राशि लेते हुए मौके पर पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान एसीबी अधिकारियों ने नियमानुसार आवश्यक साक्ष्य जुटाए। गिरफ्तारी के बाद आरोपी एएसआई से पूछताछ की जा रही है। साथ ही रिश्वत की मांग और रकम के लेन-देन से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है।किस मामले में मांगी रिश्वत, जांच जारीएसीबी इंचार्ज सिरसा सत्यवान के अनुसार, एएसआई ने किस मामले में और किस व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी। इस संबंध में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। एसीबी की टीम शिकायत से जुड़े तथ्यों के साथ-साथ रिश्वत मांगने के कारण और लेन-देन की परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है।