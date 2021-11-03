Sirsa News: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

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ओढां। गांव मिठड़ी के निकट एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। यह घटना 3 सितंबर की रात को हुई। गांव मिठड़ी निवासी चौकीदार बलजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सड़क पर एक अज्ञात पैदल व्यक्ति को देखा। तभी किसी अज्ञात वाहन चालक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर चोटें लगने के कारण घायल व्यक्ति को ओढां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ओढां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मृतक की पहचान मास्टर कॉलोनी मंडी कालांवाली निवासी करीब 25 वर्षीय संदीप कुमार के रूप में हुई। एएसआई जांच अधिकारी लक्खा राम ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच शुरू कर दी गई है और परिजनों को मौके पर बुलाया गया है।