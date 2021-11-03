Sirsa News: नेत्रदान से 241 दृष्टिहीनों के जीवन में लौटी रोशनी

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उप सिविल सर्जन डॉ. विपुल गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग 41वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मना रहा है। यह पखवाड़ा 8 सितंबर 2026 तक चलेगा। वर्ष 2024-25 के दौरान जिले में 1054 लोगों ने मृत्यु के बाद नेत्रदान करने का शपथ पत्र भरा था। इनमें से 116 लोगों के नेत्रदान किए गए, जिससे 66 जरूरतमंदों को रोशनी मिली।वर्ष 2025-26 में 843 लोगों ने नेत्रदान का शपथ पत्र भरा। इनमें से 146 लोगों की मृत्यु के बाद परिजनों ने उनकी इच्छा अनुसार नेत्रदान करवाया। इन नेत्रदानों से 118 दृष्टिहीन लोगों को दृष्टि का लाभ मिला। अप्रैल से जुलाई 2026 तक 211 लोगों ने नेत्रदान का शपथ पत्र भरा। इनमें से 36 लोगों की मृत्यु के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाया, जिससे 36 दृष्टिहीन लोगों को रोशनी मिली।