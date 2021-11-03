Sirsa News: आखिरी दिन बीता, सफाईकर्मी नहीं लौटे, अब प्रशासन शुरू करेगा कार्रवाई

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सफाई कर्मचारियों ने हाथों में प्रतियां लेकर विरोध जताया। उन्होंने उन प्रतियों को जलाकर सरकार के समक्ष आमने-सामने की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। शहर की मुख्य सड़कों पर रोड स्वीपिंग करने वाली मशीन को उपायुक्त कार्यालय की पार्किंग में खड़ा कर दिया गया है। कर्मचारियों के विरोध के कारण मशीन को कोई नुकसान न पहुंचें, इसलिए एजेंसी ने उसे सुरक्षा की दृष्टि से वहां खड़ा करवाया है।समाधान के प्रयासमामले के समाधान के लिए अध्यक्ष वीर शांति स्वरूप भी प्रयासरत हैं। वह कैबिनेट मंत्री के साथ मिलकर सफाई कर्मचारियों की समस्या के समाधान पर बातचीत कर रहे हैं। अध्यक्ष पिछले तीन दिनों से कुरुक्षेत्र में डटे हुए हैं। वे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के जरिये गतिरोध समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, सफाई कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ के समर्थन में होने के कारण अभी तक समाधान की दिशा में कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है।आगामी रणनीति और वाल्मीकि समाज की भूमिकासूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों ने 6 सितंबर के तहत हड़ताल की घोषणा की हुई है। सोमवार को हड़ताली कर्मचारियों को लेकर क्या रणनीति होगी, इस पर रविवार को विशेष बैठक की जाएगी। जानकारी के अनुसार, वाल्मीकि समाज की संस्थाओं को अब सफाई कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। सामाजिक तौर पर मनाने का यह प्रयास कितना कामयाब होता है, यह आने वाले दो दिनों में पता चल जाएगा। संस्थाओं ने भी इस मामले में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई सिरसा के प्रधान नरेश कुमार ने बताया कि हड़ताल को लेकर रविवार को विशेष बैठक होगी। बैठक के बाद ही आगामी निर्णय लिए जाएंगे। यदि हड़ताली कर्मचारियों को पुलिस गिरफ्तार करती है तो कोर्ट के माध्यम से आगामी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। अब सफाई कर्मचारी आमने-सामने की लड़ाई के लिए तैयार हैं।प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्थासफाई कर्मचारियों के काम पर नहीं लौटने की स्थिति में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई है। इसी को देखते हुए विभाग वैकल्पिक व्यवस्था और सफाई कार्य की कार्ययोजना तैयार करने में जुटा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर ड्यूटी पर लौटते हैं या प्रशासन को कार्रवाई के साथ वैकल्पिक व्यवस्था लागू करनी पड़ती है। प्रशासन ने संबंधित एजेंसी को भी अलग से कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य शहरों में सफाई व्यवस्था को सुचारू रखना है। विभाग वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर योजना तैयार कर रहा है। शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए अधिकारियों ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं।