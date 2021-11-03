Sirsa News: लूट की नीयत से दुकान में घुसे 3 नकाबपोश, शोर मचाने पर भागे

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पीड़ित व्यापारी अजय गर्ग निवासी वार्ड नंबर 11, मंडी किलियांवाली ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद वह अपने पिता और बेटे के साथ दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान मुंह ढके तीन युवक हाथों में डंडे और लोहे की गरारी वाली रॉड लेकर दुकान के भीतर दाखिल हुए। विज्ञापन

अजय गर्ग ने तुरंत साहस दिखाते हुए उन्हें बाहर धकेला और दुकान की लेबर को हथियार निकालने व शोर मचाने को कहा। दुकानदार का आक्रामक रुख देखकर तीनों नकाबपोश घबरा गए और बाहर की ओर भागे। गोल्डन पैलेस के पास उनका चौथा साथी मोटरसाइकिल लेकर पहले से खड़ा था जिस पर सवार होकर चारों आरोपी फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी अजय गर्ग निवासी वार्ड नंबर 11, मंडी किलियांवाली ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद वह अपने पिता और बेटे के साथ दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान मुंह ढके तीन युवक हाथों में डंडे और लोहे की गरारी वाली रॉड लेकर दुकान के भीतर दाखिल हुए।अजय गर्ग ने तुरंत साहस दिखाते हुए उन्हें बाहर धकेला और दुकान की लेबर को हथियार निकालने व शोर मचाने को कहा। दुकानदार का आक्रामक रुख देखकर तीनों नकाबपोश घबरा गए और बाहर की ओर भागे। गोल्डन पैलेस के पास उनका चौथा साथी मोटरसाइकिल लेकर पहले से खड़ा था जिस पर सवार होकर चारों आरोपी फरार हो गए।

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डबवाली। डबवाली शहर के साथ लगती मंडी किलियांवाली के अबोहर रोड पर स्थित अजय एंड संस नामक दुकान में शुक्रवार सायं तीन नकाबपोश युवक हथियारों के साथ घुस आए। पीड़ित दुकानदार की त्वरित सूझबूझ, कड़े विरोध और शोर मचाने के चलते आरोपी वारदात को अंजाम दिए बिना मौके से भाग निकले। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।