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Sirsa News: ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, चार घायल

Wed, 04 Nov 2026 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 04 Nov 2026 12:50 AM IST
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4 injured in accident
संवाद न्यूज एजेंसी
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ओढ़ां। गांव ओढ़ां में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर मंगलवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा कालांवाली कैंचियों के निकट बने ब्रेकर पर हुआ जिसमें कार सवार चार युवक घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्स बठिंडा ले जाया गया।
ग्रामीणों ने बताया कि चारों युवक गुरुग्राम से गंगानगर जा रहे थे। ओढां में हाईवे पर बने ब्रेकर पर पहुंचते ही चालक कार से संतुलन खो बैठा। तेज रफ्तार कार उछलकर कई पलटे खाकर सर्विस रोड पर खड़ी दो अन्य कारों से टकरा गई।
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कार मालिक राजेश कुमार और सोनू ने बताया कि उनकी कारें घर के सामने खड़ी थीं। तेज धमाके की आवाज सुनकर वे बाहर आए तो उनकी कारें क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं।
कार सवारों में खेमचंद, आदेश निवासी अजमेर और नरेश कुमार निवासी तामसपुरा फतेहाबाद शामिल थे। ये चारों युवक चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए थे और किसी जरूरी कार्य के लिए निकले थे।
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बताया गया कि ब्रेकर दिखाई न देने के कारण कार पलट गई। जांच अधिकारी सुनील कुमार ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस घटना को इत्तेफाकिया मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की है।
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