कांग्रेस नेता का कत्ल: सिरसा में युवा हलकाध्यक्ष को पीट-पीटकर मार डाला, हमले में पिता घायल; सामने आया ये कारण

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पुलिस ने मृतक के सौतेले भाई सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। देर रात तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जांच अधिकारी देवीलाल के अनुसार, कालांवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचाराधीन नाजम सिंह ने शिकायत में बताया कि उनकी दो शादियां हुई थीं। विज्ञापन



पहली पत्नी से एक बेटा गुरलाल और एक बेटी है, जबकि दूसरी पत्नी से लवप्रीत इकलौता बेटा था। दोनों भाइयों के बीच 38 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी कारण गुरलाल करीब आठ महीने पहले लवप्रीत से अलग हो गया था। कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मृतक के सौतेले भाई सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। देर रात तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जांच अधिकारी देवीलाल के अनुसार, कालांवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचाराधीन नाजम सिंह ने शिकायत में बताया कि उनकी दो शादियां हुई थीं।पहली पत्नी से एक बेटा गुरलाल और एक बेटी है, जबकि दूसरी पत्नी से लवप्रीत इकलौता बेटा था। दोनों भाइयों के बीच 38 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी कारण गुरलाल करीब आठ महीने पहले लवप्रीत से अलग हो गया था। कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। विज्ञापन विज्ञापन सिरसा के कालांवाली में 38 एकड़ जमीन के विवाद में मंगलवार सुबह युवा कांग्रेस के हलकाध्यक्ष लवप्रीत सिंह की कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से हमला कर हत्या कर दी गई। हमले में उनके पिता नाजम सिंह घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

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नाजम सिंह के अनुसार, मंगलवार सुबह वह और लवप्रीत खेत से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गुरलाल अपने परिचितों के साथ वहां पहुंचा और उन पर कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से हमला कर दिया। राहगीर दोनों को कालांवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।





सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। लवप्रीत की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला नागरिक अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

लवप्रीत ने जताई थी जान को खतरा होने की आशंका

लवप्रीत के साले हैप्पी सिंह ने आरोप लगाया कि उनके जीजा लवप्रीत ने करीब दो महीने पहले कालांवाली के डीएसपी और थाना प्रभारी को शिकायत देकर गुरलाल का लाइसेंसी हथियार जमा करवाने की मांग की थी।



