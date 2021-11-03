Sirsa News: 6.790 ग्राम हेरोइन सहित मोटरसाइकिल सवार दो आरोपी किए काबू

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संवाद न्यूज एजेंसी

डबवाली। गोरीवाला चौकी पुलिस ने दो दुपहिया वाहन सवार आरोपियों कुलदीप और रतनलाल को 6.790 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। पुलिस प्रवक्ता उप निरीक्षक आनन्द कुमार ने बताया कि चौकी प्रभारी एएसआई जगपाल सिंह की टीम गश्त पर थी। उन्होंने गांव कालुआना क्षेत्र में नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान दो दुपहिया वाहन सवार व्यक्तियों पर संदेह हुआ। तलाशी लेने पर उनके पास से 6.790 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मादक पदार्थ और दुपहिया वाहन को कब्जे में लिया। आरोपी कुलदीप और रतनलाल के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत थाना सदर डबवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

डबवाली पुलिस ने 6.790 ग्राम हेरोइन सहित दो दुपहिया वाहन सवार पकड़े