Sirsa News: जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 13 मामले, चार मरीज होम क्वारंटाइन

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संवाद न्यूज एजेंसीफोटो - 35संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के कुल 13 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से चार मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया है जबकि चार मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वर्तमान में चार मरीज अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जिनमें तीन का इलाज निजी अस्पतालों और एक का नागरिक अस्पताल में चल रहा है। एक मरीज की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है।स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल स्वाइन फ्लू की नियमित जांच नहीं की जा रही है। लक्षणों की गंभीरता और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर ही मरीजों के नमूने लिए जा रहे हैं। गंभीर या तीसरी स्टेज के मरीजों की जांच को प्राथमिकता दी जा रही है।ऐसे में बदलते मौसम के बीच सर्दी-जुकाम, बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी गई है। स्वाइन फ्लू नोडल प्रभारी चिकित्सक डॉ. संजय ने बताया कि जिले में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।लक्षण दिखाई देने वाले मरीजों का चिकित्सकीय सलाह के बाद ही नमूना लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों से जिले में स्वाइन फ्लू का कोई नया पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है।उन्होंने कहा कि जिला नागरिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां पूर्ण हैं। उपचार के बाद स्वस्थ हुए कुछ मरीजों को घर भेज दिया गया है, जबकि जरूरत के अनुसार मरीजों की निगरानी की जा रही है। उन्होंने लोगों से बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतने और स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सक की सलाह लेने की अपील की।लक्षण दिखने वालों में भी तीसरी स्टेज के मरीज का लिया जा रहा है नमूनास्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अभी तक जिला नागरिक अस्पताल की टीम हर किसी का नमूना नहीं ले रही है। सिर्फ चिकित्सक की सलाह के बाद ही नमूना लेकर जांच की जा रही है। दूसरी ओर गत दो दिन नया मामला सामने न आना राहत की बात है लेकिन सैंपल न लेने से बदलते मौसम में इस खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता।