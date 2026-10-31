Rohtak News: महम में आज डेढ घंटा बिजली बाधित रहेगी

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महम। शनिवार को सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक 33 केवी पावर हाउस महम में मरम्मत कार्य के चलते बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ शमशेर सिंह ने बताया कि इससे महम, महम-2 (अशोक नगर), किशनगढ़, सीसर, टेलीफोन एक्सचेंज, बहलबा आरडीएस, सीसर जगमग बीबीएम और जनस्वास्थ्य फीडर बंद रहेंगे। निगम के एसएसए बिजेंद्र गोयत के अनुसार मरम्मत कार्य बढ़ने या मौसम खराब होने पर समय बढ़ाया जा सकता है।