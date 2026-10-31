Rohtak News: शहर की कई कॉलोनियों में आज बिजली रहेगी बाधित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रोहतक। शहर की कई कॉलोनियों में शनिवार को बिजली बाधित रहेगी। सुबह 10 से 1 बजे तक 33 केवी झज्जर रोड पावर हाउस पर मरम्मत की जाएगी। इस दौरान आनंद नगर, इंद्र नगर, न्यू शीतल नगर, रुपया चौक, आरटीओ ऑफिस, शीतल नगर, न्यू विजयनगर, विजयनगर, झज्जर चुंगी, कमला नगर, जनता कॉलोनी, शिवाजी कॉलोनी, काठ मंडी, टेक नगर, हकीकत नगर, रेलवे स्टेशन, डब्ल्यूटीपी, वाटर वर्क्स, सुनारिया, मायना, कन्हेली व पहरावर की सप्लाई बंद रहेगी।11 केवी पटेल नगर फीडर पर मरम्मत कार्य होने से सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रखी जाएगी। कैनाल कॉलोनी, पटेल नगर, ढींगडा कम्युनिटी सेंटर, ओल्ड आईटीआई, लेबर चौक, डीएलएफ कॉलोनी, गांधी कैंप मार्केट, जवाहर नगर, चाऊमीन चौक व सर्कुलर रोड की बिजली बाधित रहेगी।नए सिसरौली पावर हाउस के लिए कंडक्टर जंपर एंड सैगिंग के काम के चलते सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 11 केवी फीडर बंद किए गए हैं। इस दौरान सिंहपुरा आरडीएस, सुंदरपुर, चमारिया, नासिरपुर, टिटौली व सिसरौली की सप्लाई बंद रहेगी।