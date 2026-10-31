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Rohtak News: मनीष ग्रोवर ने पदयात्रा की तैयारी परखी

Sat, 31 Oct 2026 02:55 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:55 AM IST
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Manish Grover reviewed the preparations for the foot march (padyatra).

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रोहतक। भाजपा की 1 नवंबर को प्रस्तावित पदयात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को दिल्ली रोड स्थित कैंप कार्यालय में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया गया। ग्रोवर ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संपर्क अभियान चलाकर लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, स्वागत व्यवस्था और जनसंपर्क अभियान की समीक्षा भी हुई।
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