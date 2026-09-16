Rohtak News: महिलाओं को सही खानपान, सफाई के प्रति जागरूक किया
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:01 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:01 PM IST
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रोहतक। गांव बहुअकबरपुर में 16 सितंबर को महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण अभियान कार्यक्रम आयोजित किया। आंगनबाड़ी वर्करों ने गोदभराई, पोषण रैली निकाली और पौधरोपण किया। महिलाओं को सही खानपान, टीकाकरण और सफाई के प्रति जागरूक किया गया। सर्कल सुपरवाइजर नैनसी ने एनीमिया दूर करने के लिए गर्भवती महिलाओं को आयरन युक्त भोजन की सलाह दी। पोषण माह 9 अक्तूबर तक मनाया जाएगा। संवाद
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