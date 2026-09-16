Rohtak News: श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की

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मेले की शुरुआत सुबह हवन-यज्ञ के साथ हुई। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना की और दादा के समक्ष माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर परिसर में भंडारा शुरू किया गया। यह भंडारा शाम तक जारी रहा। दिनभर मंदिर में दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। लोगों ने बताया कि यह मेला कई वर्षों से आयोजित होता आ रहा है।यह आयोजन धार्मिक महत्व के साथ-साथ ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं की भी झलक दिखाता है। मेले के रास्ते पर अस्थायी बाजार लगाया गया। यहां विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध थीं। संवाद