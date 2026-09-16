Rohtak News: आज बारिश होने के आसार

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रोहतक। जिले में बुधवार को दिनभर तेज गर्मी व उमस ने परेशान किया। मौसम विभाग के अनुसार, वीरवार को बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य की अपेक्षा 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा। यह सामान्य की अपेक्षा 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जिले में वीरवार को मौसम बदलने की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 109 रहा। यह मध्यम श्रेणी में आता है। संवाद