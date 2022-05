{"_id":"6282aa1888c4c05ae43ce655","slug":"prisoners-clashed-in-the-lockup-room-of-the-court-in-rohtak","type":"story","status":"publish","title_hn":"रोहतक: कोर्ट के लॉकअप रूम में भिड़े बंदी, तीन घायल, पुलिस ने गांव रिटौली में बढ़ाई सुरक्षा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 17 May 2022 01:16 AM IST