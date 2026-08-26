Rewari News: 27 को रेवाड़ी दौरा करेंगी महिला आयोग की मेंबर सुनीता

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रेवाड़ी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की मेंबर सुनीता लोहचब 27 अगस्त को रेवाड़ी दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी। सुनीता सुबह 11 बजे राजकीय महाविद्यालय का दौरा करेंगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे नागरिक अस्पताल, दोपहर 2 बजे वृद्धाश्रम और दोपहर 3 बजे महिला थाने का निरीक्षण करेंगी। संवाद