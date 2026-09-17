Rewari News: एमएसपी पर बाजरे की खरीद की मांग, 21 को प्रदर्शन की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 17 Sep 2026 11:42 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की जिला स्तरीय बैठक रवि प्रकाश जोन की अध्यक्षता में किसान भवन में हुई। जिला प्रधान समय सिंह ने कहा कि रेवाड़ी अनाज मंडी में करीब 2 हजार क्विंटल बाजरे की आवक हो चुकी है, लेकिन किसानों को व्यापारियों से 2 हजार से 2300 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव मिल रहे हैं।
उन्होंने सरकार और प्रशासन से बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2900 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद शुरू करने की मांग की।
समय सिंह ने कहा कि यूनियन की ओर से 20 सितंबर तक एमएसपी पर सरकारी खरीद शुरू करने का अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर 21 सितंबर को मंडी गेट पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि व्यापारी यदि 2 हजार से 2300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बाजरा खरीदते हैं तो एमएसपी की तुलना में किसानों को प्रति क्विंटल 600 से 900 रुपये तक कम मिल रहे हैं।
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बैठक में मुनि, ओपी, लोकेश, मनीषा, सविता, रीना, राजकुमार, सतबीर, करतार सहित अन्य किसान मौजूद रहे।
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रेवाड़ी। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की जिला स्तरीय बैठक रवि प्रकाश जोन की अध्यक्षता में किसान भवन में हुई। जिला प्रधान समय सिंह ने कहा कि रेवाड़ी अनाज मंडी में करीब 2 हजार क्विंटल बाजरे की आवक हो चुकी है, लेकिन किसानों को व्यापारियों से 2 हजार से 2300 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव मिल रहे हैं।
उन्होंने सरकार और प्रशासन से बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2900 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद शुरू करने की मांग की।
समय सिंह ने कहा कि यूनियन की ओर से 20 सितंबर तक एमएसपी पर सरकारी खरीद शुरू करने का अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर 21 सितंबर को मंडी गेट पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि व्यापारी यदि 2 हजार से 2300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बाजरा खरीदते हैं तो एमएसपी की तुलना में किसानों को प्रति क्विंटल 600 से 900 रुपये तक कम मिल रहे हैं।
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बैठक में मुनि, ओपी, लोकेश, मनीषा, सविता, रीना, राजकुमार, सतबीर, करतार सहित अन्य किसान मौजूद रहे।