फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Idol of Ganpati installed in the temple after Ganeshotsav.

Rewari News: गणेशोत्सव के बाद मंदिर में गणपति की मूर्ति स्थापित

Thu, 17 Sep 2026 11:42 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 17 Sep 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
Idol of Ganpati installed in the temple after Ganeshotsav.
गणपति की धातु प्रतिमा को मंदिर में पुन प्रतिष्ठापित करते लोग। स्रोत : मंदिर
रेवाड़ी। टीपी स्कीम में गणेशोत्सव पर स्थापित श्री गणेश की धातु की मूर्ति को वीरवार को मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। इस दौरान हवन और भंडारे का आयोजन किया गया।
विज्ञापन

टीपी स्कीम पार्क के पास आयोजित कार्यक्रम में सुबह हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें टीपी स्कीम, गौतम नगर, सुभाष नगर, सज्जन कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
विज्ञापन

शाम को समाजसेवी कमला शर्मा के मार्गदर्शन में शोभायात्रा निकाली गई। गणपति की धातु प्रतिमा को रथ में विराजमान कर विभिन्न गलियों से होते हुए गौतम नगर स्थित शिव मंदिर तक ले जाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

समिति संरक्षक सतीश अग्रवाल और पूर्व प्रधान मुकेश अग्रवाल की अगुवाई में श्रद्धालु नाचते-गाते शोभायात्रा में शामिल हुए। पंजाबी समाज के इंद्र अरोड़ा और जैन समाज के जोनी जैन रथ पर बप्पा की सेवा में रहे। इसके बाद श्री विश्वनाथ मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ गणेश प्रतिमा को पुनर्प्रतिष्ठापित किया गया।
समिति संरक्षक सतीश अग्रवाल और पूर्व प्रधान मुकेश अग्रवाल ने बताया कि 36 बिरादरी के सहयोग से लाई गई धातु की गणेश प्रतिमा का सम्मान करने के लिए प्रतीकात्मक गणेशोत्सव आयोजित किया गया।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष सर्वसम्मति से जल प्रदूषण से बचने के लिए गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं करने और उसे मंदिर में पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने दावा किया कि इस बार निवर्तमान प्रधान ने समिति को विश्वास में लिए बिना कार्यक्रम की घोषणा कर अलग समिति का गठन किया। 36 बिरादरी के लोगों की सहमति दूसरे स्थान पर गणपति स्थापित करने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए प्रतीकात्मक उत्सव आयोजित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed