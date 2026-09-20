Rewari News: रेजांगला पार्क के विकास के लिए जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन से सहयोग मांगा

विज्ञापन

समिति की ओर से पार्क में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए अलग-अलग टीन शेड बनाने, नया पक्का ट्रैक तैयार करने और मुख्य ट्रैक के साथ कच्चा वॉकिंग ट्रैक विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पार्क के सौंदर्याकरण के लिए ट्रैक के दोनों ओर गुड़हल के पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा बंद पड़े फव्वारे को दोबारा शुरू करने और नागरिकों के स्वास्थ्य व व्यायाम के लिए ओपन जिम स्थापित करने की योजना है।शौचालय परिसर में आरओ वाटर कूलर, पूरे ट्रैक पर पर्याप्त लाइटिंग और भ्रमण के दौरान बेहतर वातावरण के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाने का भी प्रस्ताव है। पार्क के मुख्य गेट और पार्किंग क्षेत्र में सजावटी लाइटिंग तथा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। करीब तीन एकड़ भूमि में पार्क को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की योजना है।