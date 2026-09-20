Rewari News: रेजांगला पार्क के विकास के लिए जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन से सहयोग मांगा
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 20 Sep 2026 11:59 PM IST
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रेवाड़ी। रेजांगला पार्क विकास समिति ने क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पार्क के विकास, सौंदर्याकरण और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन बावल से सहयोग मांगा है। समिति के मुख्य संरक्षक परमात्मा शरण यादव ने 26 अगस्त 2026 को फाउंडेशन के महाप्रबंधक (जीएम) को पत्र भेजकर जनहितकारी कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया।
समिति की ओर से पार्क में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए अलग-अलग टीन शेड बनाने, नया पक्का ट्रैक तैयार करने और मुख्य ट्रैक के साथ कच्चा वॉकिंग ट्रैक विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पार्क के सौंदर्याकरण के लिए ट्रैक के दोनों ओर गुड़हल के पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा बंद पड़े फव्वारे को दोबारा शुरू करने और नागरिकों के स्वास्थ्य व व्यायाम के लिए ओपन जिम स्थापित करने की योजना है।
शौचालय परिसर में आरओ वाटर कूलर, पूरे ट्रैक पर पर्याप्त लाइटिंग और भ्रमण के दौरान बेहतर वातावरण के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाने का भी प्रस्ताव है। पार्क के मुख्य गेट और पार्किंग क्षेत्र में सजावटी लाइटिंग तथा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। करीब तीन एकड़ भूमि में पार्क को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की योजना है।
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समिति की ओर से पार्क में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए अलग-अलग टीन शेड बनाने, नया पक्का ट्रैक तैयार करने और मुख्य ट्रैक के साथ कच्चा वॉकिंग ट्रैक विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पार्क के सौंदर्याकरण के लिए ट्रैक के दोनों ओर गुड़हल के पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा बंद पड़े फव्वारे को दोबारा शुरू करने और नागरिकों के स्वास्थ्य व व्यायाम के लिए ओपन जिम स्थापित करने की योजना है।
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शौचालय परिसर में आरओ वाटर कूलर, पूरे ट्रैक पर पर्याप्त लाइटिंग और भ्रमण के दौरान बेहतर वातावरण के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाने का भी प्रस्ताव है। पार्क के मुख्य गेट और पार्किंग क्षेत्र में सजावटी लाइटिंग तथा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। करीब तीन एकड़ भूमि में पार्क को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की योजना है।
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