Rewari News: नए पोर्टल की तकनीकी खामियों को लेकर पटवारियों और कानूनगो ने दिया धरना

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जिला प्रधान रणबीर सिंह ने कहा कि राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला उपायुक्त और जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से हरियाणा के राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।एसोसिएशन ने नए पोर्टल की सभी तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। साथ ही ऑटो म्यूटेशन के दौरान गलत इंतकाल दर्ज होने की स्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई गई।एसोसिएशन ने तहसीलों में ऑनलाइन कार्य के लिए पर्याप्त कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध करवाने और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए आवश्यक टैब उपलब्ध कराने की मांग की। इसके अलावा नए पोर्टल को लागू करने से पहले संशोधित भू-अभिलेख नियमावली जारी करने की मांग भी रखी गई।धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान रणबीर सिंह ने की। इस मौके पर नवीन यादव, विक्रम सिंह, हेमंत, राकेश यादव, विजय शर्मा, अमर चंद, मनोज कुमार, रामनिवास कानूनगो, संजय लाम्बा, अंकुर, सुमन, ममता, सुखपाल, अशोक, लीना, अमीषा, कविता, भारती, अनीता, ज्योति, शीतल, पटवारी अजय, दिनेश, योगेश और राहुल सहित सभी तहसील प्रधान तथा जिले के पटवारी और कानूनगो मौजूद रहे।डिजिटल क्रॉप सर्वे की व्यवस्था में बदलाव की मांगएसोसिएशन ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य निजी एजेंसी से करवाने या इसकी रेंज न्यूनतम 150 मीटर करने, फेस ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था हटाने तथा गिरदावरी से संबंधित सरकारी कार्यों के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों का ही उपयोग करने की मांग की । जिला प्रधान ने कहा कि नए पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के कारण कर्मचारियों के साथ-साथ आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन से कर्मचारियों तथा आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की गई। निर्धारित समय में मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आगामी रणनीति तय करने की चेतावनी दी गई। एसोसिएशन के अनुसार सांकेतिक धरना 27 अगस्त को भी यथावत जारी रहेगा।