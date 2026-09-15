Rewari News: कार्यकर्ताओं ने रेवाड़ी में मनाया पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 15 Sep 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
रेवाड़ी। जिला कांग्रेस कमेटी एससी विभाग के जिलाध्यक्ष रमेश ठेकेदार ने गांव भागलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर हुड्डा के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।
रमेश ठेकेदार ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में हरियाणा के विकास और जनता के हितों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल और रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश ने प्रगति की।
उन्होंने कहा कि हुड्डा ने हमेशा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की राजनीति की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आमजन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मामराज, धर्मवीर हांसनवास, कुलदीप, हरिदास, नवनीत, टिंकू, मिथलेश, विशाल, धीरू और सुदेश सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
रमेश ठेकेदार ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में हरियाणा के विकास और जनता के हितों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल और रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश ने प्रगति की।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि हुड्डा ने हमेशा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की राजनीति की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आमजन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मामराज, धर्मवीर हांसनवास, कुलदीप, हरिदास, नवनीत, टिंकू, मिथलेश, विशाल, धीरू और सुदेश सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन