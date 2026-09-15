Rewari News: कार्यकर्ताओं ने रेवाड़ी में मनाया पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन

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रमेश ठेकेदार ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में हरियाणा के विकास और जनता के हितों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल और रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश ने प्रगति की।उन्होंने कहा कि हुड्डा ने हमेशा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की राजनीति की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आमजन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मामराज, धर्मवीर हांसनवास, कुलदीप, हरिदास, नवनीत, टिंकू, मिथलेश, विशाल, धीरू और सुदेश सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।