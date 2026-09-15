Rewari News: टीपी स्कीम कॉलोनी में प्रतिष्ठापित किए धातु के गणपति

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श्री गणेश महोत्सव समिति के मार्गदर्शन में गौतम नगर स्थित श्री विश्वनाथ शिव मंदिर से गणपति की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा को दुर्गा मंदिर समिति के सचिव एवं पंजाबी समाज के प्रमुख समाजसेवी नरेंद्र लुगानी और अग्रवाल समाज के सचिव राजीव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।रथ पर पंजाबी समाज के कृष्णलाल दुआ और समिति संरक्षक सतीश अग्रवाल ने बप्पा की सेवा की। शोभायात्रा गौतम नगर से शुरू होकर कॉलोनी की विभिन्न गलियों से होते हुए आयोजन स्थल तक पहुंची। मार्ग में श्रद्धालुओं ने जगह-जगह गणपति का स्वागत किया।बैंड-बाजों की धुन पर श्रद्धालु नाचते-गाते और जयकारे लगाते नजर आए। इससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभायात्रा के समापन के बाद विशाल भंडारे और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।