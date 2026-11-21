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इसके साथ ही प्रत्येक ट्रेड में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के सभी वर्गों के अनुदेशक एवं अन्य स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे।मुख्य अतिथि एसएन शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उद्योग जगत की कार्यप्रणाली, औद्योगिक अनुशासन, कार्य संस्कृति एवं उद्योग में अपेक्षित व्यवहार के बारे में जानकारी दी।उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ अनुशासन, समय की पाबंदी, मेहनत, टीम भावना और सकारात्मक कार्य व्यवहार भी सफल कॅरिअर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने कौशल का निरंतर विकास करते हुए उद्योगों में बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।प्रधानाचार्य सुधीर कुमार ने सभी स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी तथा संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।