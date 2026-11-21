विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे देश के प्रमुख राजमार्गों में शामिल है। यह हाईवे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है।इस पर सफर करने वाले वाहन चालकों को चार जगह टोल टैक्स चुकाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद बनीपुर चौक पर सुरक्षित आवागमन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहां निर्माणाधीन फ्लाईओवर की डेडलाइन खत्म हुए करीब तीन साल बीत चुके हैं, मगर निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है।अधूरे फ्लाईओवर और बदहाल सर्विस रोड के कारण एक दर्जन से अधिक लोग हादसों में जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।14 नवंबर की रात एक परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर इस समस्या को गंभीरता से सामने ला दिया है। हादसे के पीछे निर्माणाधीन फ्लाईओवर के क्षतिग्रस्त सर्विस रोड पर बने गड्ढों को प्रमुख कारण माना जा रहा है।बनीपुर चौक पर रेवाड़ी-बावल रोड गुजरने के कारण यहां वाहनों का दबाव काफी अधिक रहता है। फ्लाईओवर नहीं होने से पहले इस चौक पर आए दिन हादसे होते थे।इन्हीं समस्याओं को देखते हुए एनएचएआई ने यहां फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया था। इसका निर्माण वर्ष 2020 में शुरू होना था, लेकिन कोविड के कारण परियोजना दो साल तक टल गई।वर्ष 2022 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसे एक साल में पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई। इसके बावजूद काम में लगातार देरी होती रही। एनएचएआई ने पहले ठेका लेने वाली कंपनी से काम वापस लेकर दूसरी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन इसके बाद भी निर्माण की गति नहीं बढ़ सकी।बार-बार टूट रही सर्विस रोड, हादसों का खतराफ्लाईओवर तैयार नहीं होने के कारण दिल्ली और जयपुर के बीच सफर करने वाले वाहनों को सर्विस रोड से गुजरना पड़ता है। भारी वाहनों के दबाव के चलते यह सड़क बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती है। मरम्मत के बावजूद गड्ढे दोबारा बन जाते हैं। पिछले वर्ष केमिकल से भरा कैंटर पलटने के बाद पीछे चल रही कार में आग लग गई थी। इस हादसे में दो कारोबारी जिंदा जल गए थे। अब 14 नवंबर को एक परिवार के चार लोगों की मौत ने सड़क की बदहाली और निर्माण कार्य की निगरानी पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।राजस्थान की तरफ बन चुके हैं आधा दर्जन पुलदिल्ली-जयपुर हाईवे पर बनीपुर चौक फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होने के काफी समय बाद राजस्थान की तरफ करीब आधा दर्जन अन्य पुलों का निर्माण शुरू हुआ था। ये सभी पुल काफी समय पहले बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन बनीपुर चौक का फ्लाईओवर अब भी अधूरा है। ऐसे में वाहन चालकों को हादसों और लंबे जाम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।-फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर लगातार नजर रखी जा रही है। कुछ समय पहले इसकी समीक्षा भी की गई थी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। -कृष्ण कुमार, विधायक, बावल-फ्लाईओवर तैयार नहीं होने के कारण दिल्ली और जयपुर के बीच सफर करने वाले वाहनों को सर्विस रोड से गुजरना पड़ता है। भारी वाहनों के दबाव के चलते यह सड़क बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती है।-मुकेश शर्मा, रघुनाथपुरा-निर्माणाधीन फ्लाईओवर की डेडलाइन खत्म हुए करीब तीन साल बीत चुके हैं, मगर निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। कार्य जल्द पूरा किया जाए। -गुरुवचन सिंह, बावल