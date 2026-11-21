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अमित राजमिस्त्री का काम करता था और चिनाई का ठेका भी लेता था। उसकी पत्नी भी दूसरे स्थान पर मजदूरी करती है। दंपती के तीन बच्चे हैं। शनिवार दोपहर करीब दो बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद बच्चे कमरे में पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के लोगों को बुलाया गया।इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। दरवाजा खोलने पर शव फंदे से लटका हुआ मिला। मौके पर उसकी पत्नी भी मौजूद थी। वह मजदूरी करने के लिए गई थी। मृतक अमित के माता-पिता भी बावल में रहकर मजदूरी करते हैं। घटना के समय दोनों उत्तर प्रदेश गए हुए थे और वहां से बावल लौट रहे थे।शाम करीब पांच बजे वह बावल पहुंचे। मृतक की बहन ने बताया कि पिता ने फोन कर सूचना दी थी कि अमित ने कमरे में फंदा लगा लिया है। सूचना मिलने के बाद वह मौके पर पहुंची तो पुलिस भी वहां मौजूद थी। अमित ने यह कदम क्यों उठाया, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।पड़ोसियों के अनुसार परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर आपसी विवाद होता रहता था।वर्जनपुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ने फंदा लगा लिया है। मौके पर पुलिस टीम ने जांच की। परिजनों की शिकायत पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। -रणवीर, प्रभारी, बावल थाना