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अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला 11 नवंबर 2024 का है। सात वर्षीय बच्ची को घायल अवस्था में पलवल के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया था। वहां चिकित्सकों ने बच्ची को बयान देने के लिए अयोग्य घोषित किया था।अस्पताल में बच्ची के ताऊ टेकचंद और ताई सुनीता मौजूद मिले। ताई सुनीता ने पुलिस को जानकारी दी थी कि बच्ची ने उन्हें बताया था कि बिस्तर पर पेशाब करने पर उसकी बुआ मंजू ने गर्म चिमटे से उसे जलाया और छत से उठाकर नीचे फेंक दिया।चिकित्सकीय जांच में बच्ची के शरीर पर कुल नौ चोटों और जलने के निशान मिले थे। इनमें सिर पर घाव, आंख के आसपास चोट तथा चेहरे, जांघों, पेट, हाथों और अन्य हिस्सों पर जलने के निशान शामिल थे।पुलिस ने सुनीता के बयान पर 12 नवंबर 2024 को कोसली थाने में पॉक्सो अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।जांच के दौरान पुलिस ने मंजू को गिरफ्तार किया था। मंजू की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया चिमटा बरामद किया गया था। जांच में चिमटे को पानी से धोने और घटना के बाद बच्ची का समुचित उपचार नहीं कराने से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई थीं।तीन धाराओं में सुनाई सजाअदालत ने मंजू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 में चार साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 115(2) में एक साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 में तीन साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दो माह, एक माह और छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।