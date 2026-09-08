Rewari News: अनाज मंडी में शुरू हुई बाजरा की आवक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रेवाड़ी के विभिन्न गांवों में अगेती बाजरा की कटाई शुरू हो चुकी है, लेकिन स्थानीय स्तर से अभी मंडी में आवक शुरू नहीं हुई है। जिले में इस वर्ष करीब 73 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा की खेती की गई है। किसानों के अनुसार मौसम साफ रहने पर आने वाले दिनों में कटाई का काम तेज हो सकता है और इसके साथ ही मंडी में आवक भी बढ़ेगी।खंड कृषि अधिकारी डॉ. अनिल यादव ने बताया कि फिलहाल बाजरा की फसल के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है। अभी सिंचाई की आवश्यकता नहीं है और फसल में किसी बीमारी की जानकारी भी नहीं है।बाजरा पकाव की अवस्था में है। धूप निकलने और मौसम शुष्क रहने पर एक सप्ताह बाद कटाई में तेजी आने की संभावना है। उन्होंने किसानों को कटाई के बाद फसल को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल आदि की व्यवस्था पहले से रखने की सलाह दी है।12 सितंबर तक मौसम रहेगा परिवर्तनप्रदेश में मानसून की सक्रियता 8 सितंबर से कम होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 12 सितंबर तक मौसम सामान्य रूप से परिवर्तनशील रहेगा। इस दौरान बीच-बीच में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। इस दौरान पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की या छिटपुट बारिश होने की संभावना बनी रहेगी।