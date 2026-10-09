Panipat News: काम में कमी मिलने पर तीन कर्मचारियों को दी चेतावनी

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सार्थक टीम चार दिन तक जिले में रहेगी। इस दौरान सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निरीक्षण करेगी और शनिवार को रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय भेजेगी। टीम ने बुधवार को सिवाह स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था। इसके बाद रात आठ बजे जिला नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। वहीं वीरवार को दूसरे दिन टीम ने आरबीएसके कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. ललित वर्मा और उनकी टीम के साथ उनके कार्यक्रम के बारे में जाना। टीम ने एमसीएच विंग में बने उनके क्षेत्र का निरीक्षण किया। टीम को अस्पताल के तीन कर्मचारियों के काम में कमी मिलने पर उन्हें अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद टीम ने मतलौडा सीएचसी का निरीक्षण किया और उसके साथ ही समालखा सामान्य अस्पताल पहुंचकर वहां की स्वास्थ्य सेवाओं मरीजों व चिकित्सकों के रिकॉर्ड, दवा का स्टाक, शौचालयों की स्थिति, टीबी-एचआईवी कार्यक्रम के बारे में जाना और अन्य सेवाओं का निरीक्षण किया। सार्थक टीम तीसरे दिन शुक्रवार को जिला नागरिक अस्पताल का निरीक्षण कर सकती है और पूरा दिन अस्पताल में रहकर वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की जांच करेगी।वर्जन :टीम को कुछ कर्मचारियों के काम में कमी मिली है। इसलिए उनको काम में सुधार लाने की चेतावनी दी गई है। फाइनल रिपोर्ट शनिवार को मुख्यालय भेजी जाएगी। इसके आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।डॉ. विजय मलिक, सीएमओ।