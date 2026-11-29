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संवाद न्यूज एजेंसीसनौली/बापौली। अंतरराष्ट्रीय बाल, कम उम्र एवं जबरन विवाह उन्मूलन दिवस के उपलक्ष्य में बापौली स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (जीजीएसएसएस) सहित विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने और वर्ष 2030 तक समाज को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया।जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा कि भारत से शुरू हुआ यह अभियान आज पूरी दुनिया के लिए सामूहिक आह्वान बन चुका है। इस मुहिम का नेतृत्व बहनों, बेटियों और माताओं ने किया है।उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पांच लाख से अधिक बाल विवाह से उबर चुकी बेटियों और महिला नेतृत्वकर्ताओं के प्रयासों से अब तक 6.5 लाख से अधिक बाल विवाह रुकवाए जा चुके हैं।इससे साबित होता है कि सामूहिक प्रयासों से सामाजिक बदलाव संभव है। अब वर्ष 2030 तक दुनिया को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए सभी देशों को निर्णायक कदम उठाने होंगे।उन्होंने बताया कि बाल विवाह समाप्त करने के लिए अलग अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने की अपील सबसे पहले उन्होंने की थी। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इस मांग को दोहराया गया। इसके बाद भारत सहित 84 देशों ने मिलकर प्रस्ताव रखा।संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चार सितंबर 2026 को सर्वसम्मति से इसे मंजूरी देते हुए 27 नवंबर को बाल, कम उम्र एवं जबरन विवाह उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया। वर्ष 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की यह प्रतिबद्धता सतत विकास लक्ष्य-5 (लैंगिक समानता) के लक्ष्य 5.3 के अनुरूप है।बाल विवाह का सामना कर चुकी महिलाओं को किया सम्मानितकार्यक्रमों के दौरान बाल विवाह का दंश झेल चुकी महिलाओं को सम्मानित किया गया। इन महिलाओं ने अपने संघर्ष और साहस की कहानियां साझा कर छात्राओं और अभिभावकों को जागरूक किया। अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ हलवाइयों, कैटरर्स, सजावट करने वालों, बैंड-बाजा व संगीत संचालकों, टेंट संचालकों और शादी के कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों ने भी शपथ ली।सभी ने संकल्प लिया कि वे किसी भी बाल विवाह में सहयोग नहीं करेंगे और इसकी जानकारी मिलने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करेंगे। इस दौरान बाल विवाह मुक्ति रथों को भी रवाना किया गया। ये रथ गांव-गांव जाकर नारों और संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे।हरियाणा में बाल विवाह की दर 12.5 से घटकर 11.9 प्रतिशत हुईराष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-6 (2023-24) के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 11.9 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ था। एनएफएचएस-5 (2019-21) में यह आंकड़ा 12.5 प्रतिशत था। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी बाल विवाह की दर 23.3 प्रतिशत से घटकर 20.1 प्रतिशत रह गई है। जितेंद्र परमार ने बताया कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों, जिला प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से चलाया जा रहा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।10