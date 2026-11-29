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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। सेक्टर-23 स्थित टीडीआई में महंत हेमंत दास डायलिसिस सेंटर का स्थापना दिवस एवं वार्षिकोत्सव दो दिसंबर को मनाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रविवार को सत जिंदा कल्याण मंदिर में बैठक आयोजित की गई।सुरेंद्र मलिक और सोमनाथ आहूजा ने बताया कि वार्षिकोत्सव महंत खुशहाल दास महाराज के पावन सान्निध्य में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान के तहत महिला मंडली की ओर से सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा।मानव सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया जाएगा। इसमें मैक्स अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करेगी।बैठक में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं, मरीजों के पंजीकरण और प्रचार-प्रसार को लेकर सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस अवसर पर अमित तनेजा, सुरेश मलिक, जय दयाल तनेजा, अशोक बत्रा, कमल कांत खुराना, जिम्मी, मुकेश खुराना, जगदीश बत्रा, संजय तनेजा, राजू मदान, धर्मपाल सहगल, सोमनाथ इश पुनियानी, महिंद्र खुराना, वैभव मलिक और राजकुमार मौजूद रहे।फोटो-35