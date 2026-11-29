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संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। वैश्य कन्या कॉलेज में रविवार को जानो गीता, मानो गीता, जिओ गीता विषय पर दो दिवसीय पाठशाला का आयोजन किया गया। इसमें गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से विद्यार्थियों और उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रीमद्भगवद्गीता के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य ज्ञान है।गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि मनुष्य को गीता के संदेशों को केवल सुनना और पढ़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है। इसके उपदेश मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति गीता के सिद्धांतों को अपने व्यवहार में उतारे तो समाज में प्रेम, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को विशेष रूप से गीता का अध्ययन करने और उसके संदेशों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया।36-37