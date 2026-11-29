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-210 दिनों में पूरा होगा प्रोजेक्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल रिकॉर्डिंग की सुविधा से लैस होगा सभागारमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शहर के विकास कार्यों की योजनाएं तैयार करने वाले नगर निगम के एग्रो मॉल स्थित मुख्यालय का कॉन्फ्रेंस रूम अब हाईटेक होने जा रहा है। प्रशासनिक बैठकों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए निगम ने सभागार में अत्याधुनिक ऑडियो-वीडियो सिस्टम और अन्य सहायक कार्य कराने की योजना तैयार की है।इस प्रोजेक्ट पर करीब 54.89 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए टेंडर रिकॉल किए गए हैं। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद संबंधित एजेंसी को 210 दिनों में काम पूरा करना होगा।दरअसल, नगर निगम के पास आधुनिक और सुविधायुक्त सभागार नहीं होने के कारण हाउस की बैठकों के लिए दूसरे स्थानों का सहारा लेना पड़ता था। पार्षदों और अधिकारियों की बड़ी बैठकों का आयोजन कभी जिला सचिवालय के सभागार में तो कभी डीसी की पुरानी कोठी में करना पड़ता था।वहीं, निगम मुख्यालय के मौजूदा कॉन्फ्रेंस रूम में पुराना ऑडियो-वीडियो सिस्टम होने के कारण उच्चाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठकों और प्रेजेंटेशन के दौरान तकनीकी दिक्कतें आती थीं।आधुनिक माइक्रोफोन, साउंड सिस्टम और बड़ी स्क्रीन लगेंगीइन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए निगम प्रशासन ने मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट के तहत सभागार में उच्च गुणवत्ता वाले माइक्रोफोन, आधुनिक साउंड सिस्टम, बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन और डिजिटल प्रेसिडेंट सिस्टम लगाया जाएगा।इसके बाद हाउस की बैठकें और महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें निगम मुख्यालय में ही आयोजित की जा सकेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आवाज और तस्वीर की गुणवत्ता बेहतर होगी। साथ ही बैठकों की डिजिटल रिकॉर्डिंग और जरूरी दस्तावेजों का प्रेजेंटेशन भी आसानी से किया जा सकेगा। इससे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच संवाद और समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है।वर्जननगर निगम मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 54.89 लाख रुपये की लागत से ऑडियो-वीडियो सिस्टम और अन्य कार्य कराए जाएंगे। सभागार के आधुनिक होने से प्रशासनिक कार्यों और बैठकों के संचालन में सुविधा मिलेगी। हाउस की बैठकें भी यहीं आयोजित की जा सकेंगी। निर्धारित 210 दिनों की अवधि में काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाएगा।कोमल सैनी, मेयर।