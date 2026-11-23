Panipat News: हवन में आहुति डाल परिवार की सुख-शांति के लिए की प्रार्थना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 05:25 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। मॉडल टाउन स्थित आर्य समाज में सोमवार को सुबह हवन किया गया। इसमें लोगों ने आहुति डालकर परिवार की सुख-शांति और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रार्थना की और हवन के बाद महिला भजन मंडली ने भजन-कीर्तन किया।
आर्य समाज के प्रधान शशि चड्ढा ने बताया कि हवन करने से वातावरण में आध्यात्मिकता का संचार होता है और भावी पीढ़ी से सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम के बारे में जानने का अवसर मिलता है। हवन में सभी ने सामूहिक आहुति डाली और परिवारों की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हवन के बाद महिलाओं ने भजनों के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया और समापन पर सभी को प्रसाद वितरित किया गया।
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पानीपत। मॉडल टाउन स्थित आर्य समाज में सोमवार को सुबह हवन किया गया। इसमें लोगों ने आहुति डालकर परिवार की सुख-शांति और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रार्थना की और हवन के बाद महिला भजन मंडली ने भजन-कीर्तन किया।
आर्य समाज के प्रधान शशि चड्ढा ने बताया कि हवन करने से वातावरण में आध्यात्मिकता का संचार होता है और भावी पीढ़ी से सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम के बारे में जानने का अवसर मिलता है। हवन में सभी ने सामूहिक आहुति डाली और परिवारों की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हवन के बाद महिलाओं ने भजनों के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया और समापन पर सभी को प्रसाद वितरित किया गया।
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