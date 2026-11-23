पानीपत। मॉडल टाउन स्थित आर्य समाज में सोमवार को सुबह हवन किया गया। इसमें लोगों ने आहुति डालकर परिवार की सुख-शांति और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रार्थना की और हवन के बाद महिला भजन मंडली ने भजन-कीर्तन किया।आर्य समाज के प्रधान शशि चड्ढा ने बताया कि हवन करने से वातावरण में आध्यात्मिकता का संचार होता है और भावी पीढ़ी से सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम के बारे में जानने का अवसर मिलता है। हवन में सभी ने सामूहिक आहुति डाली और परिवारों की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हवन के बाद महिलाओं ने भजनों के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया और समापन पर सभी को प्रसाद वितरित किया गया।