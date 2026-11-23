विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दुष्कर्म के एक मामले में विधि से संघर्षरत किशोर को छह महीने के प्रोबेशन बॉन्ड पर भेजने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने किशोर के भविष्य और सुधार की संभावना को देखते हुए दंड के बजाय पुनर्वास को प्राथमिकता दी। किशोर पहले ही आठ महीने से अधिक समय सुधार गृह में बिता चुका है। वहीं, बोर्ड ने पीड़ित किशोर को तीन लाख रुपये मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं।मामला नवंबर 2025 में इसराना थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर एक अन्य किशोर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और नमूने फॉरेंसिक साइंस लैब भेजे। एफएसएल की रिपोर्ट में डीएनए का मिलान होने पर आरोपों की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के साथ मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया।प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनीत लिंबा, सदस्य आशिमा शर्मा और अशोक कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बोर्ड ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयानों का अवलोकन करने के बाद किशोर को छह महीने के प्रोबेशन बॉन्ड पर भेजने का फैसला सुनाया।प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनीत लिंबा ने कहा कि किशोर न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि विधि से संघर्षरत बच्चों को सुधार और पुनर्वास का अवसर देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना भी है।