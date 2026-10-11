Panipat News: इसराना में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर जड़ा ताला

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पानीपत और बाबरपुर मंडी में पीआर धान की कुल खरीद 1483 मीट्रिक टन दर्ज की गई है। शनिवार को 307.6 मीट्रिक टन खरीद हुई, जबकि 153.2 मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंचा। इसके बावजूद बड़ी मात्रा में धान खरीद का इंतजार कर रहा है। किसानों का आरोप है कि नमी का हवाला देकर खरीद टाली जा रही है। साथ ही, डिजिटल कांटों के बजाय पारंपरिक कांटों से तौल किए जाने और निर्धारित वजन से अधिक तौलने की शिकायतें भी उठाई जा रही हैं। किसानों ने तौल प्रक्रिया की जांच और खरीद में तेजी लाने की मांग की है।पीआर धान का उठान भी खरीद के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। अब तक 600 मीट्रिक टन धान का उठान हुआ है, जबकि 883 मीट्रिक टन उठान के इंतजार में है। मंडी में पीआर धान के भाव 2441 से 2475 रुपये प्रति क्विंटल रहे। पिछले साल इसी तारीख तक 6371.4 मीट्रिक टन पीआर धान की आवक हो चुकी थी। संवाद1509 धान की खरीद तेज, लगातार किया जा रहा उठान1509 धान की कुल आवक 27076.3 मीट्रिक टन पहुंच गई है। इसमें से 26984.5 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और खरीदे गए धान का पूरा उठान दर्ज किया गया है। शनिवार को 625 मीट्रिक टन खरीद हुई। इस किस्म के भाव 3851 से 4400 रुपये प्रति क्विंटल रहे। पिछले साल इसी अवधि तक 21652.1 मीट्रिक टन आवक हुई थी।वर्जन-तौल और खरीद संबंधी शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों और खरीद एजेंसियों से समन्वय किया जाएगा।- आशारानी, सचिव, मार्केट कमेटी, पानीपत।