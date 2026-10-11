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Panipat News: कोर्ट परिसर में हमले के केस में आरोपियों की कराई पैदल परेड

Sun, 11 Oct 2026 03:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:59 AM IST
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Accused in court complex attack case paraded on foot.
कोर्ट परिसर में गवाहों के हमले के आरोपियों को पैदल ले जाते पुलिसकर्मी। स्रोत : सोशल मीडिया
पानीपत। जिला कोर्ट परिसर की पार्किंग में दिनदहाड़े लाठी-डंडों और गंडासियों से गवाहों पर हमला करने और हुड़दंग मचाने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों जतिन व शुभम को शनिवार को पुलिस ने वारदात स्थल की निशानदेही कराई।
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इस दौरान सिटी थाना पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट पार्किंग और जिला नागरिक अस्पताल तक पैदल घुमाया। पुलिस ने दोनों को पैदल घुमाने का कारण गाड़ी की उपलब्धता न होना बताया। दोनों आरोपियों ने आठ अक्तूबर को जिला कोर्ट परिसर में गवाहों पर हमला किया था। कवी गांव के अमित ने पुलिस को शिकायत दी थी। उसने आरोप लगाया कि वह अपने साथियों के साथ कोर्ट पेशी पर आए थे। वे पेशी के बाद घर वापस जा रहे थे। उन पर कोर्ट परिसर में पार्किंग की तरफ उन पर हमला कर दिया।
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उन्होंने जतिन उर्फ कांटा, सुमित, शुभम भट्टी और वैभव पर अपने 8-10 साथियों के साथ मिलकर हमला करने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की, सोने की चेन छीन ली और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में जतिन और शुभम को गिरफ्तार किया था।
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थाना शहर के प्रभारी कटार सिंह टीम के साथ दोनों को मौका मुआयना करने ले गए। यहां से जिला नागरिक अस्पताल तक लेकर आए। थाना प्रभारी ने बताया कि उस समय पुलिस की आधिकारिक गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। गाड़ी किसी अन्य जरूरी कार्य से बाहर गई थी।
इसी वजह से आरोपियों को पैदल ही घटनास्थल की निशानदेही और चिकित्सकीय परीक्षण कराने के लिए ले जाना पड़ा। ब्यूरो
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