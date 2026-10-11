Panipat News: आर्य कॉलेज में सजेगा 49वें जोनल युवा महोत्सव का महामंच

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कॉलेज के प्राचार्य डॉ. जगदीश गुप्ता ने शनिवार को मीडिया से रूबरू होकर आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय इस महाकुंभ में करनाल व पानीपत जिलों के 70 महाविद्यालयों के करीब दो हजार प्रतिभागी 40 अलग-अलग सांस्कृतिक विधाओं में अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरेंगे। महोत्सव के पहले दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. सोमनाथ सचदेवा मुख्यातिथि के रूप में शिरकत कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। वहीं, 16 अक्तूबर को आयोजित समापन समारोह में आर्य कॉलेज के पूर्व छात्र और हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे। 15 अक्तूबर को सायं चार बजे सांग की विशेष प्रस्तुति होंगी। कॉलेज की उपप्राचार्या डॉ. अनुराधा सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष आर्य कॉलेज ने इंटर जोनल युवा महोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन किया था। इसमें 300 से अधिक कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस वर्ष 49वें जोनल युवा महोत्सव को और अधिक भव्य और यादगार बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।सांस्कृतिक कलाओं में आर्य कॉलेज का दबदबाकॉलेज के युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के निदेशक डॉ. रामनिवास ने बताया कि आर्य कॉलेज का सांस्कृतिक उपलब्धियों में शानदार इतिहास रहा है। कॉलेज ने करनाल जोनल युवा महोत्सव में लगातार 20 वर्षों से प्रथम स्थान और इंटर जोनल में पिछले 14 वर्षों से पहला स्थान हासिल किया है। यही नहीं, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को इतिहास में पहली बार ओवरऑल चैंपियन बनाने का श्रेय भी आर्य कॉलेज को ही जाता है। इसके अलावा साउथ एशियन इंटर यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज के विद्यार्थियों ने देश का नाम रोशन किया है। संवाद