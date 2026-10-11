Panipat News: तोता राम मार्केट में ग्राहक और दुकानदार पर लाठी-डंडों से हमला

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शहर की पंचवटी कॉलोनी के विशाल ने पुलिस को बताया कि तोता राम मार्केट में उसकी किट जोन के नाम से कपड़ों की दुकान है। सात अक्टूबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे रवि नाम का एक ग्राहक उसकी दुकान पर सामान खरीदने आया था। वह ग्राहक के लिए मार्केट से कुछ खाने-पीने का सामान लाने जा रहा था, तभी रास्ते में पड़ोसी दुकानदारों सन्नी, गोपाल, लक्की, यश और उनकी दुकान पर काम करने वाले अन्य कर्मचारियों ने उसका रास्ता रोक लिया और अचानक लाठी-डंडों से हमला कर दिया।उसका आरोप है कि बीच-बचाव करने के लिए ग्राहक रवि आगे आया तो उसके साथ भी जमकर मारपीट की। इस दौरान हमलावरों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। इस हमले में दुकानदार विशाल और ग्राहक रवि दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। थाना समालखा के प्रभारी महिपाल का कहना है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो