Palwal News: 15 वर्ष बाद भी पक्के रास्तों को तरस रही बीपीएल कॉलोनी

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संवाद न्यूज एजेंसीपिनगवां। सरकारी योजना के तहत तेड़ गांव में करीब 15 वर्ष पहले बसाई गई बीपीएल कॉलोनी आज भी विकास की राह देख रही है। कॉलोनी में पक्के रास्ते नहीं बनने और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में कच्चे रास्तों पर जलभराव होने से आवागमन मुश्किल हो जाता है।ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2012 में कांग्रेस सरकार के दौरान इस कॉलोनी को बसाया गया था। वर्तमान में यहां करीब 25 परिवार रहते हैं, जिनकी आबादी 100 से अधिक है। कॉलोनी में पक्के रास्ते, पानी की निकासी और पीने के पानी जैसी सुविधाओं की कमी बताई जा रही है। बारिश के दौरान रास्तों पर पानी जमा होने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को आने-जाने में परेशानी होती है।रफीक खान, नयूम, संतराम, तौफीक खान, साकिर खान, जेकम खान और मुबीन खान ने प्रशासन व संबंधित विभाग से कॉलोनी का निरीक्षण कराकर पक्के रास्ते, पानी की निकासी, बिजली और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।मामला संज्ञान में नहीं है। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है। जानकारी लेकर जांच कराई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।- अंकित यादव, पंचायत अधिकारी