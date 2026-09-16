फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Protest against the dilapidated state of engineering college

Palwal News: इंजीनियरिंग कॉलेज की बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन

Wed, 16 Sep 2026 11:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
Protest against the dilapidated state of engineering college
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नूंह। पल्ला स्थित मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज (वक्फ) की विभिन्न समस्याओं को लेकर बुधवार को छात्र, अध्यापक, कर्मचारी और कमांडो टीम मेवात के सदस्य सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज से लघु सचिवालय तक मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। लघु सचिवालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा गया।


ज्ञापन में शिक्षकों की कमी, प्रयोगशालाओं के उन्नयन, भवन व छात्रावासों के रखरखाव तथा पुस्तकालय में संसाधनों की कमी का मुद्दा उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि नियमित कर्मचारियों को पिछले चार माह से वेतन नहीं मिला है। साथ ही वर्ष 2020 से वेतन नियमित नहीं होने, डीए, सातवें वेतन आयोग के लाभ, वार्षिक वेतन वृद्धि और पदोन्नति के मामले लंबित होने की बात कही गई। संविदा, गेस्ट फैकल्टी और दैनिक वेतन कर्मचारियों के सेवा विस्तार व वेतन भुगतान की मांग भी रखी गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से हस्तक्षेप कर समाधान कराने तथा जरूरत पड़ने पर कॉलेज को हरियाणा सरकार के अधीन लेने पर विचार करने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed