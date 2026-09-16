Palwal News: डंपर की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत

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मूलरूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बढ़ार गांव के थे निवासीसंवाद न्यूज एजेंसीपलवल। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर बुधवार सुबह मुंडकटी के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक डंपर समेत मौके से भाग गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर डंपर और चालक की पहचान कर ली है। आरोपी चालक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।मूलरूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बढ़ार गांव निवासी अमन ने पुलिस को बताया कि भाई गुलशन कुमार(25) और पिता सियाराम बामनीखेड़ा में रहते थे। गुलशन मजदूरी करता था, जबकि सियाराम स्कूटी पर कपड़े बेचते थे। बुधवार सुबह दोनों बाइक से फिरोजाबाद में रहने वाली बहन काजल से मिलने जा रहे थे। इसी दाैरान दोनों हादसे का शिकार हो गए।हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया।गुलशन कुमार अपने पीछे तीन साल की मासूम बेटी और चार माह की गर्भवती पत्नी छोड़ गए हैं। उनकी माैत से परिवार पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। बाप-बेटे की माैत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।मुंडकटी थाना प्रभारी कैलाश चंद ने बताया कि हादसे को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। डंपर और उसके चालक की पहचान हो चुकी है। आरोपी चालक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।