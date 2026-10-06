Mahendragarh-Narnaul News: टेस्ट के डर से घर से निकले दो नाबालिग, दिल्ली में मिले

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नारनौल क्षेत्र से लापता हुए दो नाबालिग बच्चों को पुलिस ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया। डीएसपी भारत भूषण के अनुसार, दोनों बच्चे 4 अक्तूबर सुबह करीब 11 बजे घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे। परिजनों ने तलाश के बाद रात 11:30 बजे थाना सदर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर पता लगाया कि बच्चे नारनौल से ट्रेन द्वारा रेवाड़ी और फिर दिल्ली गए थे। 5 अक्तूबर सुबह 3:30 बजे पुलिस ने उन्हें दिल्ली स्टेशन से बरामद कर लिया। काउंसलिंग में सामने आया कि वे टेस्ट के डर से घर से निकले थे। संवाद