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पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने उसके दो साथियों गोविंद और लोकेश को भी राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार किया। दोनों भी सिरोही बहाली के रहने वाले हैं। तीनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए थाना नांगल चौधरी पुलिस को सौंप दिया गया है।डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि 26 नवंबर को गांव ढाणी बायां वाली, वार्ड नंबर-1 की निवासी संतोष देवी ने शिकायत दी थी। इस पर घर में घुसकर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और अवैध हथियार से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।शिकायत में संतोष देवी ने बताया कि 25 नवंबर की रात करीब 12:30 बजे कई युवक लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और पिस्टल लेकर उनके घर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं।