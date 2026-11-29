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नारनौल। भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार में घाटासेर गांव की बहू डॉ. गरिमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वह पिछले चार वर्षों से आचार्य मनीष की संस्था शुद्धि आयुर्वेद से जुड़कर चिकित्सकीय सेवाएं दे रही हैं। उनके अनुसार, सही आहार, जीवनशैली और चिकित्सकीय मार्गदर्शन से कई मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय सास-ससुर, माता-पिता और पति डॉ. राजीव गौड़ के सहयोग को दिया। डॉ. गरिमा ने कहा कि परिवार के विश्वास और प्रोत्साहन ने उन्हें आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा करने की प्रेरणा दी। संवाद