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अस्पताल में निमोनिया से संबंधित शिकायतों वाले बच्चों की ओपीडी 20 के पार पहुंच गई है। इनमें छह माह से पांच साल तक की उम्र के बच्चे अधिक शामिल हैं। बच्चों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।नागरिक अस्पताल के एसएमओ जयप्रकाश ने बताया कि सर्दियों में छोटे बच्चों को निमोनिया और श्वसन संक्रमण से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अभिभावक बच्चों को सुबह और रात की ठंड से बचाएं। मौसम के अनुसार गर्म कपड़े पहनाएं और उन्हें ठंडी हवा के सीधे संपर्क में न आने दें।उन्होंने कहा कि बच्चों को पर्याप्त पोषण देना जरूरी है। स्तनपान करने वाले शिशुओं को नियमित रूप से मां का दूध पिलाएं। घर में साफ-सफाई रखें और बच्चों को धूल, धुएं तथा धूम्रपान से दूर रखें। परिवार में किसी सदस्य को खांसी-जुकाम हो तो उसे बच्चों के नजदीक जाने से बचना चाहिए। बच्चों का समय पर टीकाकरण भी करवाना चाहिए।एसएमओ ने बताया कि यदि बच्चे को तेज बुखार, लगातार खांसी, तेज सांस चलने या सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। सांस लेते समय छाती धंसना भी गंभीर लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में देरी न करें।सुबह और रात बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर रखें।ठंडी हवा के सीधे संपर्क में आने से बचाएं।घर में धूम्रपान और धुएं से दूर रखें।शिशुओं को नियमित स्तनपान करवाएं।बच्चों का टीकाकरण समय पर करवाएं।सांस तेज चलने या छाती धंसने पर तुरंत अस्पताल ले जाएं।