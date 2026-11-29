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महेंद्रगढ़। लक्ष्मी देवी की तृतीय पुण्यतिथि पर धोलपोश गोशाला में हवन एवं गायों के लिए सवामणी लगाई गई। परिवार के सदस्यों ने गोशाला में गायों को सवामणी खिलाकर पुण्य अर्जित किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। कार्यक्रम में मास्टर बलबीर सिंह, कैप्टन जगबीर सिंह, कैप्टन सुभाष, बिमला देवी, सुषमा देवी, हरि प्रकाश, रामप्रकाश, उषा देवी, स्नेह, शीला देवी सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। मिशन जनसेवा समिति प्रधान मुकेश चौहान, दीपक राव ने कहा कि लक्ष्मी देवी का जीवन सादगी, सेवा और धर्मपरायणता का प्रतीक था। वो सदैव धर्मकर्म और गरीबों की मदद करती थी। गोसेवा के माध्यम से उनकी पुण्यतिथि मनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। संवाद